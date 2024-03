Buche sulle strade a Desio, il Comune fa un piano di interventi di manutenzione urgente

“E’ una situazione nota, stiamo lavorando per intervenire nel più breve tempo possibile nei tratti ad alta densità di traffico e reperire ulteriori risorse per il rifacimento delle strade”.

Buche sulle strade, il Comune fa un piano di interventi di manutenzione urgente

Così l’Assessore ai Lavori Pubblici Martina Cambiaghi spiega come si sta adoperando il Comune per risolvere le criticità legate al manto stradale cittadino e alla sua percorribilità.

“Sono frequenti le segnalazioni di problemi di asfalto deteriorato o in progressivo sgretolamento, da giorni siamo in strada anche di notte per porre rimedio a questo problema - dichiara il Sindaco Simone Gargiulo - La priorità è mettere in sicurezza il più possibile le situazioni rischiose, oltre a garantire l'incolumità di pedoni, automobilisti, ciclisti e di chiunque si trovi lungo le nostre strade. Al momento stiamo cercando di coprire le buche piu’ pericolose, in attesa di interventi piu’ significativi a partire dalle prossime settimane”.

“Finché non ci saranno le giuste condizioni meteo, gli interventi di rattoppo non potranno essere definitivi, perché l’asfalto ha bisogno di temperature più alte e di un clima asciutto per stabilizzarsi, quelli invernali sono utili a tamponare le situazioni peggiori, ma per una soluzione vera e propria è necessario attendere la bella stagione”, interviene Cambiaghi.

A seguito delle recenti precipitazioni atmosferiche, abbondanti e continue, che hanno peggiorato ulteriormente lo stato delle «buche» nell'asfalto, per garantire la messa in sicurezza delle strade il Settore Lavori Pubblici del Comune di Desio ha richiesto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche nella velocità di esecuzione, alla ditta esterna che ha in appalto il servizio: “Abbiamo chiesto di rendersi disponibile 7 giorni su 7 anche con la reperibilità, oltre ad avere messo a disposizione del personale tecnico comunale. Ma non solo, ci siamo subito attivati per trovare risorse aggiuntive di circa 70 mila euro, con questo nuovo bando partiranno altri interventi a breve”, prosegue Cambiaghi.

Priorità alle strade con alta densità di traffico

L’ufficio tecnico comunale ha pertanto predisposto un appalto per l’esecuzione di interventi manutentivi finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti di strade, particolarmente dissestate, attraverso la stesa a caldo di bitume, ove già precedentemente intervenuti, in emergenza, con colmature a freddo. La precedenza è stata data alle strade comunali e intercomunali di collegamento con alta densità di traffico, anche di mezzi pesanti, oltre alle vie più deteriorate e oggetto di segnalazione da parte dei cittadini.

“Siamo consapevoli che la situazione non si risolverà in via definitiva, è chiaro che le buche si possono sistemare, ma per una soluzione risolutiva bisogna rifare il manto stradale – conclude l’Assessore – per questo abbiamo chiesto di anticipare ad aprile una variazione di bilancio, in modo tale da trovare altre disponibilità per effettuare una manutenzione straordinaria, con il rifacimento completo delle strade da tempo segnalate”.

Si tratta di interventi provvisori

I lavori effettuati ad oggi sono provvisori; si tratta di uno riempimento delle buche con asfalto a freddo e dovranno essere completati con le giuste condizioni meteo mediante ripristini a caldo nei casi necessari, con interventi completi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per ora si procede con il posizionamento di cartelli di segnalamento per richiamare all’ attenzione e alla moderazione della velocità.