Strade come groviera a Desio, è protesta

Strade come groviera. Anche Desio, così come altri Comuni, presenta una situazione di buche profonde in parecchie vie.

Buche profonde per le piogge, segnalazioni e proteste

La pioggia insistente che va avanti ormai da giorni non ha risparmiato le strade della città, che presentano in diversi punti una buca dietro l'altra e situazioni pericolose. Come in via Milano, via Agnesi, via Gabellini, alla stazione, in via Piermarini, via Ferravilla, via Diaz, via Solaro. L’elenco è lungo e il meteo dice che le piogge torneranno anche nel fine settimana. Gli automobilisti, ma anche pedoni e ciclisti, sono costretti a degli slalom continui e a porre particolare attenzione per non finirci dentro, con conseguenze pesanti e seri danni.

Lungo l'elenco delle strade

Critica la situazione in zona stazione, dove il marciapiede si è spaccato e si è creata una buca pericolosa. Lì c’era una pianta abbattuta a causa del violento nubifragio dell’estate scorsa e ora con le piogge dei giorni scorsi la situazione è peggiorata. Buche anche in prossimità dell’ospedale, molte le segnalazioni da via Milano. Neppure i marciapiedi sono stati risparmiati. Un tema che ha sollevato parecchie proteste anche via social. Una cittadina fa presente che "è vergognosa la situazione buche in via Gabellini. Oltretutto il passaggio dei veicoli provoca schizzi di acqua sporca sulle facciate delle case". L’appello agli amministratori è: "Cercate di provvedere alla sistemazione anche perché potrebbero verificarsi incidenti pericolosi", come è già accaduto anche in Comuni limitrofi. Moltissime le segnalazioni arrivate alla Polizia Locale e all’app Municipium che sollecitano il Comune ad attivarsi e coprire le buche.