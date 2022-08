Buone notizie a Cornate, "Tora" è stata ritrovata ed è tornata dalla sua famiglia. Lo splendido gatto era stato smarrito nei giorni scorsi: in tanti si era attivati per ritrovarlo.

L'allarme

L'allarme è scattato il 24 luglio scorso. La gatta, dal pelo lungo e rosso, razza europea, si è smarrita proprio quel giorno a Cornate d'Adda, nella zona di via Achille Grandi. Le ricerche sono iniziate subito su tutto il territorio circostante e sono stati consegnati anche moltissimi volantini, ma fino a poche ore fa non si erano registrano avvistamenti significativi. Oltre quattro giorni: tanto è durata la preoccupazione di amici e famigliari, che si erano rivolti anche al nostro quotidiano online per ritrovare "Tora". Tantissimi anche i volantini distribuiti, in cui venivano elencate le varie caratteristiche del micio e il numero da contattare in caso di avvistamenti o ritrovamenti.

La buona notizia

Nelle scorse ore, finalmente, la tanto attesa bella notizia. "Tora", infatti, è stata ritrovata ed è stata riconsegnata ai propri famigliari, che hanno quindi potuto iniziare nel modo migliore il mese di agosto.