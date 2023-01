Buoni per lo sport: dal Comune nuove risorse per sostenere la pratica sportiva

L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno rifinanzierà i buoni per lo sport con l’obiettivo di sostenere la pratica sportiva dei giovani. La decisione è stata presa dalla giunta Bocca dopo il successo registrato dall’iniziativa, che nel dicembre scorso ha visto pervenire un elevato numero di domande per accedere al contributo del Comune.

Buoni per lo sport: dal Comune nuove risorse

I buoni per lo sport vengono assegnati in base all’Isee per promuovere lo sport tra i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni e i giovani con disabilità di età compresa tra i 5 e i 26 anni. Per l’iniziativa sono stati inizialmente stanziati 10mila euro. Entro il termine di presentazione delle domande, scaduto il 21 dicembre scorso, sono pervenute 250 domande da parte di 182 nuclei familiari. Di queste domande, 105 (da parte di 80 famiglie) sono state ammesse al

finanziamento, per un totale di 10mila euro. Ulteriori 145 domande (da parte di 102 famiglie) per un totale di 14.665 euro, sono risultate valide ma non finanziabili.

"La pratica sportiva è indispensabile per la crescita dei ragazzi"

Da qui la scelta di risostenere l’iniziativa, prevedendo le necessarie risorse nel bilancio 2023 e stanziando un valore complessivo di 14.665 euro a copertura delle richieste pervenute.