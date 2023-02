Buoni sport: soddisfatte tutte le richieste

A Cesano Maderno finanziati altri 139 Buoni sport, per un importo complessivo di 14.154 euro, destinati a 97 nuclei familiari. La decisione presa dalla Giunta Bocca nell'ultima seduta è mirata ad allargare la platea dei beneficiari e soddisfare tutte le richieste pervenute, anche quelle che non erano rientrate nella prima graduatoria.

L’iniziativa nata per sostenere la pratica sportiva dei giovani ha registrato sin da subito un enorme successo ed un alto numero di domande di accesso al contributo. Da qui l’immediata decisione del sindaco Gianpiero Bocca e della Giunta di allargare la platea dei beneficiari, inserendo e destinando nel

Bilancio 2023 le risorse utili per soddisfare tutte le richieste giunte all’Amministrazione comunale. Grazie a questa nuova “tranche” sono in totale 244 i Buoni sport erogati dal Comune, indirizzati a 177 nuclei familiari della città per il supporto della pratica sportiva dei più giovani.

Per il sindaco Gianpiero Bocca "la deliberazione della Giunta ribadisce la nostra volontà di intendere la pratica sportiva in forma inclusiva, sostenendo concrete politiche attuative rivolte a tutte le fasce d’età con particolare attenzione ai più giovani che, dopo gli anni della pandemia, avvertono la necessità di riappropriarsi di spazi e modelli di socializzazione. Consideriamo lo sport un efficace mezzo per il benessere e la tutela fisica ma anche uno strumento formativo indispensabile per la crescita umana. I principi dell’inclusività e dell’uguaglianza continueranno ad ispirare la nostra azione amministrativa, rappresentando valori chiave di un modello a cui guardare per la promozione del benessere e della socializzazione delle nuove generazioni cesanesi. Il nostro interesse verso il mondo dello sport si attuerà prossimamente anche con interventi importanti sull’impiantistica comunale e sugli spazi destinati alle attività sportive, proseguendo nell’impegno di rendere Cesano una città sempre più a “misura dello sport”.

Per l’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi “c’è grande soddisfazione per il risultato raggiunto che manifesta la nostra attenzione prioritaria verso il mondo dello sport e dei giovani. Supportare la pratica sportiva per i ragazzi è indispensabile, li aiuta a crescere nel rispetto delle regole e dell’avversario, fortificandoli nel corpo e nella mente, valorizzando esperienze positive di socialità e condivisione. Ogni nuovo ragazzo che si approccia alla pratica dello sport è una vittoria per la comunità, dobbiamo continuare ad intenderlo quale elemento di sviluppo fisico ed umano”.