Burago: i "Fratelli d'Italia" rimettono in sesto la panchina rossa contro la violenza sulle donne

Il circolo Fratelli d'Italia di Burago Molgora rimette in sesto la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, vittima dell'incedere del tempo e delle intemperie.

Burago: i "Fratelli d'Italia" rimettono in sesto la panchina rossa

I militanti si sono rimboccati le maniche nella giornata di sabato. Pennelli e vernice alla mano, si sono dati da fare per ripristinare e riverniciare un luogo simbolico, offrendo un contributo gratuito alla comunità buraghese. La panchina, ricordiamo, era stata installata qualche anno fa in piazza Matteotti come gesto di solidarietà e sensibilizzazione verso una tematica sempre attuale come quello della lotta alla violenza sulle donne.

"Una battaglia che va combattuta tutti i giorni

La soddisfazione da parte del partito di Giorgia Meloni è stata affidata alle parole del presidente del sodalizio locale, Mattia Abruzzese: