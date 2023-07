Dopo 16 anni, Burago saluta don Massimo Zappa. Il sacerdote della Comunità pastorale Beata Vergine del Rosario di Vimercate, a partire dal prossimo 1 settembre, diventerà parroco della chiesa di Villasanta.

Burago saluta don Massimo: pronta la nomina di parroco a Villasanta

La comunicazione ufficiale è arrivata nel fine settimana come un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava che don Massimo potesse lasciare Burago. Anche sabato sera i fedeli che per primi hanno ascoltato l'annuncio del sacerdote sono rimasti di stucco. Dopo 16 anni dunque, per il sacerdote che in paese ha scritto importanti pagine di vita e di storia, si chiude un capitolo di servizio ministeriale. Il 1 settembre se ne aprirà però un altro, con la nomina a parroco di Villasanta al posto del partente don Alessandro Chiesa.

Don Massimo, da Lecco a Burago

Classe 1963, nato a Lecco, don Massimo è stato ordinato il 13 giugno del 1987, quando venne destinato alla chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Verano Brianza. Poi, nel 1995, l'incarico nel comasco per seguire le realtà parrocchiali di Orsenigo, Anzano del Parco e Alzate Brianza. Fino al 2007, quando viene chiamato come parroco a Burago. Due anni più tardi rimette l'incarico con la nascita della Comunità pastorale che fa capo a Vimercate e diventa ufficialmente vicario parrocchiale della chiesa dei Santi Vito e Modesto.

Il sostituto arriverà a breve

Per il momento non è stato ancora annunciato un sostituto di don Massimo. Nelle ultime settimane sono stati proposti dei nomi di eventuali successori, ma l'ufficialità arriverà solamente nelle prossime settimane.

