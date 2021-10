Inaugurazione

La struttura è stata realizzata con i fondi ottenuti dalla Regione nell'ambito della riqualificazione del comparto scolastico

Burago, taglio del nastro per il nuovo campo sportivo della scuola media. Il momento di festa si è tenuto questa mattina, giovedì 28 ottobre, alla presenza delle istituzioni cittadine.

Burago, taglio del nastro per il nuovo campo sportivo della scuola media

Gli alunni lo aspettavano da tempo e con l'inizio delle attività scolastiche il loro desiderio è stato esaudito. Momento di grande festa questa mattina alla scuola media di via Gramsci, dove il sindaco Angelo Mandelli ha tagliato il nastro del nuovo campo multisport. Una struttura realizzata nei mesi scorsi con i fondi ottenuti dalla Regione per un valore complessivo di 100mila euro. E che ora è stata ufficialmente consegnata ai ragazzi per le attività didattiche e non solo. L'intenzione, infatti, è quella di poterlo sfruttare anche in occasione di eventi e manifestazioni al di fuori dell'orario scolastico.

"Aiutateci a tenerlo in ordine"

Presenti alla cerimonia, insieme al primo cittadino, anche gli esponenti della Giunta e della maggioranza consiliare. Con loro, la preside Elisabetta Rinaldi, che ha voluto ringraziare l'Amministrazione per questo regalo, il secondo ricevuto dalla scuola nel giro di pochi giorni.