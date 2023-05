Busnago: piccoli ciclisti a lezione dalla Polizia stradale

Patente di guida per i bambini di quarta e quinta elementare di Busnago. A ritirarla, direttamente dalle mani degli agenti della Polizia stradale di Arcore, sono stati i piccoli "guidatori" che alla fine della giornata sono stati tutti promossi al termine dell’esame finale.

Proprio così, perché scuola primaria Tommaseo, che già da tempo porta avanti un progetto di educazione stradale, ha deciso di organizzare anche quest’anno una serie di lezioni teoriche e pratiche di guida. Obiettivo principale: sensibilizzare i bambini sui pericoli che corrono ogni volta che vanno in giro sia in bicicletta che a piedi.

"È stato preparato un percorso su strada asfaltata vicino all’ingresso della scuola. I bambini hanno dapprima affrontato una lezione teorica in aula e poi in sella alle loro biciclette. Così, con le nozioni apprese in classe hanno intrapreso il percorso, prestando attenzione agli altri bimbi, alle segnaletiche e in generale a non fare incidenti!".