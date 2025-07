Cai Seveso e Bcc di Barlassina piangono Mario Sedini

Cordoglio

Si è spento a 51 anni. Era revisore dei conti della sezione degli alpinisti e membro del cda della Banca.

Il Cai di Seveso e la Bcc di Barlassina piangono Mario Sedini, morto a 51 anni. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato dolore e sconcerto in tutta la sua Seveso, la città dove abitava e aveva seminato tanto bene, impegnandosi per la comunità.

Cordoglio per la scomparsa di Mario Sedini

Originario di Seveso, dopo il matrimonio si era traferito a Lentate sul Seveso, dove abitava con la moglie Betty e i figli Matteo e Anna. Marito premuroso e padre affettuoso, viene ricordato da tutti per la sua gioia di vivere e per l'entusiasmo con cui affrontava ogni giorno, sempre con il sorriso. Gestiva una ditta di arredamento a Seveso insieme al fratello Marco, ma l'impegno professionale non gli ha impedito di darsi da fare anche nel sociale.

Era nel cda della Bcc di Barlassina e revisore dei conti del Cai Seveso

Il 51enne era membro del Consiglio di amministrazione della Bcc di Barlassina e anche revisore dei conti della sezione sevesina del Cai, della quale in passato era stato anche presidente.

"Cari soci e smici, con grande dolore comunichiamo che è venuto a mancare il nostro past president Mario Sedini, attualmente revisore dei conti della nostra sezione - il ricordo del Cai - Mario è stato a lungo una figura attiva e preziosa per il CAI Seveso e lascia un ricordo indelebile in tutti noi. Ci uniamo al dolore della famiglia alla quale esprimiamo la nostra più sentita vicinanza".

I funerali giovedì 10 luglio

I funerali del 51enne saranno celebrati giovedì 10 luglio alle 15.30 nella Parrocchia Prepositurale SS. Gervaso e Protaso di Seveso.