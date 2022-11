Calano i reati, ma aumentano le truffe e i maltrattamenti in famiglia

Calano i reati, ma aumentano le truffe soprattutto informatiche e i maltrattamenti in famiglia. E’ la sintesi dei dati illustrati in mattinata dal Prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani, in occasione della riunione del Comitato provinciale Ordine e sicurezza in corso di svolgimento al Museo Vignoli di Seregno.

Presenti i vertici delle forze dell’ordine provinciali e i sindaci del territorio. I dati si riferiscono alla zona di competenza della locale Compagnia dei Carabinieri e sono in linea con quelli dell’intera Provincia.

Il Prefetto ha sottolineato la fondamentale importanza del confronto e della collaborazione fra istituzioni e forze dell’ordine, “un lavoro di squadra” per meglio affrontare problematiche comuni e condivise non soltanto in tema di sicurezza. Particolare attenzione viene riposta anche sull’aggregazione giovanile, affinché rimanga all’interno delle regole senza generare reati, attraverso tavoli di lavoro e confronti anche con i rappresentanti degli studenti.