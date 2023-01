Calano gli incidenti e gli infortuni sul lavoro, in netto aumento le notizie di reato trasmesse all'Autorità giudiziaria. Sono i principali dati della Polizia Locale di Seregno, illustrati in occasione della festa patronale di San Sebastiano.

Messa in Basilica per San Sebastiano

A Seregno nella giornata odierna, venerdì 20 gennaio, è stato festeggiato il patrono della Polizia Locale, San Sebastiano. In mattinata la Messa in Basilica celebrata dal prevosto, monsignor Bruno Molinari, alla presenza degli agenti e delle autorità civili e militari. Nella funzione è stata rinnovata la secolare tradizione dell'offerta della cera e del fuoco della sfera.

"Il virtuoso impegno per il bene comune"

Nell'omelia il prevosto ha ringraziato la Polizia Locale e gli amministratori pubblici "per il vostro generoso e virtuoso impegno, non solo per se ma per il bene comune". Con riferimento a San Sebastiano martire e al suo "esempio di Fede, coerenza e lealtà" ha richiamato l'importanza delle "scelte fedeli al Signore", quindi ha ricordato il discorso alla città dell'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in occasione della ricorrenza di Sant'Ambrogio. "Il realismo della speranza, che non è nei numeri, ma è la responsabilità adulta di guardare lontano", con l'invito "all'intraprendenza nel rispetto degli altri e dell'ambiente". Al termine della Messa, in piazza Concordia, il parroco della comunità pastorale San Giovanni Paolo II ha benedetto gli automezzi della Polizia Locale, fra cui l'unità mobile di recente acquisizione.

Calano incidenti e infortuni sul lavoro.

La ricorrenza del patrono è stata l'occasione per presentare il bilancio 2022 del corpo al comando di Giovanni Dongiovanni. Gli incidenti rilevati sono stati 254, senza decessi, in calo rispetto agli anni precedenti e in linea con i dati degli anni Ottanta. Quasi seimila gli interventi di pronto intervento, in netta crescita l'attività di polizia giudiziaria con 120 notizie di reato trasmesse all'Autorità giudiziaria (erano 22 nel 2016). Una ventina gli infortuni sul lavoro (la metà del 2019) e circa 10.800 gli accertamenti per violazione al Codice della strada, il dato più basso dal 2016. La nuova caserma di via Messina, in precedenza sede della Polstrada, sarà pronta fra pochi mesi.

