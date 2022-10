E' Dongiovanni il nuovo comandante della Polizia Locale

E Giovanni Dongiovanni il nuovo comandante della Polizia Locale di Seregno. Il 41enne scelto dall'Amministrazione sostituisce Maurizio Zorzetto, che si è trasferito al comando del Corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons.

Dongiovanni nuovo comandante della Polizia Locale

Scelto il nuovo comandante della Polizia Locale di Seregno. E' Giovanni Dongiovanni, milanese di 41 anni, che arriva dal Corpo della Polizia Locale di Desio dove ha ricoperto per cosi mesi un analogo incarico. Era entrato in carica al posto di Maurizio Di Mauro, andato in pensione. A Seregno sostituisce Maurizio Zorzetto, il 45enne che si è trasferito al comando del Corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons dopo due anni e mezzo di servizio in città.

Arriva dal Comando di Desio

La selezione tramite procedura concorsuale, erano trentuno i candidati, è stata ultimata nei giorni scorsi e la scelta del sindaco, Alberto Rossi, è caduta su Dongiovanni, dalla metà dell’aprile scorso comandante della Polizia Locale di Desio. In precedenza aveva assunto un analogo incarico a Jesi, nelle Marche, dove era rimasto per pochi mesi prima di rispondere all’avviso di mobilità volontaria promosso dal Comune desiano, e ancora prima a San Giuliano Milanese. In città avrà un incarico triennale, quindi slegato dal breve mandato amministrativo che rimane alla Giunta Rossi prima delle elezioni comunali del prossimo anno.