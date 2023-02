Oltre sessant’anni vissuti col pallone tra le mani, in un mondo, quello del calcio, che è stato tutta la sua vita. Si è spento sabato, all’ospedale di Desio, Umberto Provasi, orgoglio dello sport di Cesano Maderno con alle spalle una lunga, doppia, carriera: prima da giocatore e poi da allenatore.

Calcio in lutto per mister Umberto Provasi

Nato in città il 1° agosto 1938, aveva 84 anni. Una storia di amore per il calcio, la sua, che lo ha portato in giro per l'Italia e che ha preso le mosse da portiere nei campi di fortuna dell'oratorio. A 19 anni il passaggio alla Pro Patria di Busto Arsizio che, grazie alla sua agilità e al colpo d’occhio sicuro, contribuì a portare in serie B vincendo il campionato 1959-1960 di serie C. Restò a difendere la porta per quattro stagioni. Fu poi a Catanzaro, quindi in Serie C con l'Internapoli, e infine al Monza assieme al cesanese Aldo Strada.

La carriera da allenatore

Dopo oltre 500 partite ufficiali, un infortunio lo costrinse a lasciare il calcio giocato nel 1969 ma non il mondo del pallone: si iscrisse infatti al corso per allenatori professionisti di Coverciano. Iniziò la carriera di allenatore per l'AS Seveso negli anni Settanta, dal 1979 al 1982 stette sulla panchina del Seregno e dal 1982 al 1983 su quella del Marsala. Per la Base96 è stato allenatore e preparatore dei portieri nel settore giovanile. Dal 1995 fino a tre anni fa, quando la malattia lo ha costretto al ritiro, ha allenato la Nazionale magistrati disputando centinaia di partite e devoluto diversi milioni di euro a progetti benefici.

Domani le esequie

"Le tre cose più belle della mia vita? Essere nato a Cesano, aver girato il mondo e la mia famiglia" diceva nel 2014 quando l’Amministrazione comunale lo premiò con la benemerenza civica. Lascia la moglie Maria Stella, 82 anni, i figli Marco e Silvia, e i tre adorati nipoti. I funerali domani, martedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia a Cesano Maderno.