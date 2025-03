Calcio show, un caratese protagonista alla Kings League

Nuova avventura sportiva per Giacomo Galliani, affermato preparatore atletico e uomo delle imprese estreme come la prima spedizione al mondo in sella alla bicicletta fino al campo base sull’Everest che il caratese portò a termine nel 2019.

E' allenatore e preparatore atletico alla King League

A fianco dell’amico Andrea Rombolà, seregnese, tour manager di cantanti famosi e calciatori, il 33enne di Costa Lambro, figlio di Marzio - volto noto in città e in Brianza nell’impegno sociale come referente di Adiconsum - è oggi tra i protagonisti della «Kings League Italia», il torneo di calcio ideato in Spagna dall’ex calciatore Gerard Piqué e da Ibai Llanos (streamer spagnolo con oltre 17,2 milioni di follower su Twitch) e divenuto fenomeno mondiale in virtù delle sue regole particolari applicate al classico calcio a 7 indoor.

L’evento sportivo che ha preso il via il 3 febbraio ed è trasmesso in diretta su «Sky», era stato presentato lo scorso anno da tanti personaggi del mondo del calcio: da Buffon a Del Piero fino a Pirlo, Totti e Toni, senza dimenticare Zlatan Ibrahimovic, presidente di Kings League Italia e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition. Galliani, da qualche settimana, affianca Rombolà come secondo allenatore e preparatore atletico della «Black Lotus Fc». Dal loro arrivo alla guida del team, sono seguite tre vittorie in tre gare che hanno proiettato la squadra nelle posizioni «che contano» dopo un avvio in sordina.

"Le sfide? Mi sono sempre piaciute..."

«E’ stata un po’ una scommessa, che ho accettato senza sapere quasi nulla della competizione - ha raccontato Galliani - Sono stato coinvolto dall’amico Andrea Rombolà di Seregno. Abbiamo assistito ad un paio di gare come spettatori, poi ci siamo messi in gioco. E’ un’esperienza nuova, divertente e adrenalinica, proprio per le regole particolari dell’evento sportivo che sta riscontrando un successo eccezionale grazie a una macchina organizzativa perfetta».

Da ex calciatore (Galliani ha giocato ininterrottamente nelle file della Caratese dai 6 ai 20 anni) a preparatore atletico, il 33enne caratese mette a disposizione le sue competenze tecniche per «tirare fuori il meglio» dal team:

«Direi che l’inizio è andato oltre le aspettative: dopo le prime tre gare perse, a partire dal nostro arrivo come allenatori la squadra ha centrato tre vittorie consecutive...».

Per Galliani l’ennesima «sfida»:

«Ho sempre cercato di mettermi alla prova, di superare i miei limiti alla ricerca di nuove sfide. A volte vinco, a volte perdo: ma mi porto sempre a casa il fatto di averci provato».

Come la scommessa (vinta) tre anni fa di aprire a Besana in Brianza «Overflow», non una palestra, né uno studio di personal training, ma un luogo per le persone, una realtà dove si seguono percorsi di benessere a 360 gradi partendo dal personal training fino ad arrivare all’osteopatia passando per programmi nutrizionali personalizzati per iniziare un nuovo stile di vita.