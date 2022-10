"C’è del bello in voi triuggesi, siete una comunità che si dà da fare e mi avete accolto col sorriso". Le parole del nuovo cürat, don Damiano Selle, durante l'accoglienza ufficiale.

Calorosa accoglienza al cürat

Ieri mattina (domenica 30 ottobre 2022) l’ingresso ufficiale del nuovo parroco della Comunità pastorale Sacro Cuore, don Damiano Selle, alla presenza delle autorità cittadine, militari, dei referenti delle associazioni e di numerosi parrocchiani. A presiedere i riti di ingresso il vicario episcopale monsignor Luciano Angaroni. All’inizio della cerimonia, accompagnata dal coro Sant’Ambrogio, il sindaco Pietro Cicardi ha dato il benvenuto al nuovo parroco: "Oggi ufficialmente don Damiano diventa il “curato” della comunità pastorale. Un termine, “ul cürat”, ovvero colui che si cura delle anime, che conferisce alla persona quell’unicità di ruolo punto di riferimento per la comunità. A nome di tutti i triuggesi mi affido alla sensibilità di don Damiano affinché possa consolidare e mantenere viva e costruttiva la nostra comunità".

Il "grazie" del parroco

"Grazie al sindaco e tramite lui voglio ringraziare tutta la cittadinanza con la quale mi sono trovato subito in sintonia, appena arrivato - ha sottolineato il parroco - Ringrazio tutti quelli che animano questa comunità, le tante associazioni, il coro, i chierichetti, la confraternita. Ringrazio la comunità di Rozzano, l’ultima dove sono stato, e tutte quelle che mi hanno accolto in questi 21 anni, che hanno fatto di me la persona che sono oggi. Per ultimo ringrazio il Signore, sostegno, ragione e scopo del mio essere". La festa è proseguita in oratorio con un pranzo insieme alla presenza di circa 250 persone.

