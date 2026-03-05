Cambia la disposizione del mercato del sabato di via Redipuglia a Seveso e di conseguenza la viabilità e la disposizione dei parcheggi per le autovetture, conformemente a quanto espresso dal Pgtu (Piano generale del traffico urbano) approvato lo scorso ottobre 2024 dal Consiglio comunale.

Cambia la disposizione del mercato

L’area mercatale sarà, in generale, più ordinata e sicura, più attrattiva per i visitatori e, al contempo, garantirà migliori condizioni di lavoro ai commercianti. Ma la ricaduta più positiva e impattante l’avrà il traffico, perché lo spostamento delle bancarelle che attualmente si trovano lungo via Redipuglia (davanti al centro polifunzionale) e lungo via Ortles all’interno del parcheggio adiacente al Bosco delle Querce (in modo da formare due file una di fronte all’altra), permetterà di “liberare” l’itinerario veicolare Redipuglia-Ortles senza più la necessità di chiudere strade durante le giornate di mercato. Resteranno dove attualmente sono le bancarelle localizzate su via Redipuglia oltre via Ortles verso via Ozanam.

L’avvio dell’iter nell’estate 2026

Le scelte dell’Amministrazione sono maturate dopo un fitto confronto con Confcommercio e una rappresentanza degli operatori che hanno presentato le loro esigenze, avallate da uno studio affidato a un architetto pianificatore sulla base delle linee guida del Pgtu. La tempistica prevede l’avvio dell’iter nell’estate del 2026.

“Vogliamo ricompattare l’area mercatale”

Spiega bene le motivazioni l’assessore al commercio Marco Mastrandrea:

«La riorganizzazione del mercato di via Redipuglia nasce da un percorso di confronto serio e costruttivo con le associazioni di categoria e con i rappresentanti degli operatori, che ringrazio per la collaborazione e il contributo fornito. Insieme abbiamo condiviso una scelta chiara: ricompattare l’area mercatale per riqualificare uno degli appuntamenti commerciali più importanti della nostra città. L’intervento, sviluppato attraverso un lavoro tecnico di progettazione e ricollocazione degli spazi, è pienamente coerente con le indicazioni del Pgtu vigente e consente di migliorare l’organizzazione complessiva dell’area, garantendo al tempo stesso funzionalità urbana e viabilità, oltre a favorire una maggiore disponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze del mercato e una gestione più ordinata e sicura dei flussi pedonali e veicolari. Come Amministrazione puntiamo a un mercato più ordinato, fruibile e qualitativamente migliore, capace di offrire condizioni di lavoro più adeguate agli operatori e un’esperienza più comoda, accessibile e sicura per cittadini e visitatori. Il mercato del sabato rappresenta infatti non solo un presidio economico, ma anche un luogo di socialità e identità per la nostra comunità, che deve poter essere vissuto in condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità urbana. Questa scelta si inserisce nel percorso avviato con la campagna “La qualità ha un volto familiare”, con cui continuiamo a sostenere concretamente il commercio locale e il lavoro quotidiano di chi contribuisce a mantenere vivo il tessuto economico e sociale di Seveso».

“Queste modifiche non stravolgeranno l’organizzazione del mercato”