Cambia la viabilità a Meda: occhio a divieti e nuovi sensi unici

Cambia la viabilità a Meda: da oggi, lunedì 20 febbraio 2023, ha preso il via la sperimentazione temporanea nella zona compresa tra via Cadorna, via Indipendenza, viale Francia, via Adua e via General Cantore. Da stamattina gli agenti della Polizia Locale e i tecnici del Comune sono al lavoro per posizionare la nuova segnaletica.

Al via la sperimentazione

La modifica, prevista dal Piano generale del traffico urbano (Pgtu), avrà carattere temporaneo e servirà a valutare se con questa soluzione si raggiunge l’obiettivo di ridurre i tempi semaforici dell’incrocio Indipendenza/Matteotti/Francia/Pace e quindi di rendere più fluido il traffico, aumentando anche le aree pedonali.

Nuova viabilità, ecco cosa cambia

Di fatto la modifica comporterà l’istituzione del senso unico in viale Francia in direzione via Seveso nel tratto fra le vie Indipendenza e General Cantore e l’inversione del senso unico di via Besana, con direzione da via General Cantore a via Indipendenza. Chi da via Seveso percorre viale Francia non potrà più dirigersi verso via Indipendenza per poi entrare in via Pace, ma dovrà svoltare a destra in via General Cantore e raggiungere via Cadorna oppure percorrere via Riccardo Besana e arrivare in via Indipendenza. Chi proviene da via Adua, giunto in via General Cantore, dovrà necessariamente svoltare a sinistra.

Occhio alla modifica anche in piazza della Stazione

Sempre da oggi, lunedì 20 febbraio, viene modificata temporaneamente la viabilità in piazza della Stazione. Sarà infatti inibita l’uscita da piazza della Stazione su corso Matteotti per l’avvio delle indagini sulle infiltrazioni d’acqua al sottopassaggio pedonale. Durante questi lavori verrà istituito il doppio senso di marcia in via De Amicis nel tratto compreso tra piazza della Stazione e largo Europa.

Al via anche il cantiere di BrianzAcque

Un altro cantiere, che durerà fino a giugno, prenderà invece il via in via Rho, dove è previsto l'intervento di BrianzAcque per il rifacimento della rete idrica.