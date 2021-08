Cambia la viabilità davanti all'asilo di Robbiano: arriva il senso unico

Più sicurezza per l’ingresso alla scuola materna della frazione, «Maria Bambina»; l'Amministrazione ha predisposto una serie di novità per disciplinare meglio la circolazione

Via Razunz

Il Comune ha deciso di istituire un senso unico in via Razunz, la via davanti al plesso scolastico di Robbiano, con adiacente percorso pedonale e area di sosta a disco orario.

Con la riapertura dell’ attività didattica all’asilo, i genitori dei bambini troveranno una nuova segnaletica che consentirà loro di avere una migliore viabilità, ma soprattutto una circolazione più sicura.

Aree di sosta e percorso pedonale

E’ stato posizionato il cartello che indica il senso unico, con direzione via Madonnina per tutti gli automobilisti in immissione sulla via ed è stato creato un percorso protetto per i pedoni sul margine destro della carreggiata, ma ci sarà anche - sul lato destro della carreggiata - un’area di sosta a disco orario, di 30 minuti, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 15.30 alle 16.30, nei soli giorni di scuola.

Vietato quindi, d’ora in poi, fermarsi sul lato sinistro e direzione obbligatoria in via Madonnina con limite dei 30 km all’ora. Non si potrà dunque più girare verso via Razunz.