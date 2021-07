Più sicurezza all'incrocio di via della Tecnica, installato il semaforo

Dopo tante segnalazioni, finalmente è stato posizionato a Birone, un nuovo dispositivo luminoso: più volte l'intersezione delle tre vie è stata teatro di incidenti.

L'attivazione in settimana

Da giovedì mattina è entrato in funzione l’impianto semaforico tra le vie Foscolo, Della Tecnica e Dell’Artigianato, che funzionerà su tutto l’arco delle 24 ore. Il Comune ha voluto potenziare i livelli di sicurezza stradale in un tratto che presenta un’elevata incidentalità e che più volte i cittadini hanno segnalato come "pericoloso".

Il sindaco

"Come Amministrazione abbiamo deciso di intervenire per cercare di risolvere questo annoso problema che col tempo ha visto aumentare esponenzialmente gli incidenti stradali in prossimità dell’incrocio - ha spiegato il primo cittadino Marco Citterio - Già nel 2018 la Lega, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle si erano fatti portavoce presso la precedente amministrazione delle paure dei cittadini che transitavano l’incrocio e che vi abitavano in prossimità. Oggi la nostra Giunta ha dato una risposta concreta".