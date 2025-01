Camparada premia le sue eccellenze

"And the oscar goes to... ". Camparada come Hollywood. Sono ben tre le realtà associative che sabato pomeriggio scorso, in sala consigliare, sono state premiate dall’Amministrazione comunale guidata da Marialuisa Cogliati per essersi contraddistinti nella vita sociale, culturale, associativa e sportiva.

Passerella d'onore per Avis-Aido, Cooperativa San Rocco e Cronoteca, i tre sodalizi che hanno ricevuto l'ambito riconoscimento, hanno contribuito ad aumentare il prestigio del Comune.

Una cerimonia di premiazione presieduta dal sindaco insieme agli assessori Tiziano Beretta e Antonella Sironi.

Cooperativa San Rocco

"È con grande orgoglio che oggi celebriamo il centenario della Cooperativa S. Rocco, una realtà che ha saputo essere un punto di riferimento per la nostra comunità - ha sottolineato il sindaco - Cent’anni sono un traguardo straordinario, non solo per la durata nel tempo, ma per ciò che rappresentano. La Cooperativa San Rocco è molto più di un semplice bar: è il cuore pulsante del nostro paese, un luogo che ha saputo attraversare epoche diverse, rimanendo sempre fedele alla sua missione di essere un punto di riferimento per tutti noi. Quante storie sono passate da qui? Quanti caffè condivisi, quante risate, quanti momenti di confronto e di comunità? Questo non è solo un luogo fisico: è uno spazio in cui le persone si incontrano, si conoscono e costruiscono legami». Negli ultimi anni, la Cooperativa San Rocco ha saputo rinnovarsi, consolidando il suo ruolo non solo come luogo di ritrovo quotidiano, ma come motore di aggregazione e promotore di iniziative che arricchiscono la vita della nostra comunità".

Avis-Aido

ll secondo riconoscimento, dicevamo, è stato consegnato a Egidia Sala e Maria Cristina Sala Ronchi, rappresentanti di Avis/Aido di Lesmo e Camparada.

"Quando parliamo di Avis e Aido parliamo di associazioni che hanno fatto del dono una missione di vita - ha continuato il sindaco - La donazione di sangue e organi non è solo un atto concreto di solidarietà, ma è un messaggio di fiducia verso il prossimo, un ponte invisibile che lega chi dona a chi riceve, spesso senza che i due si conoscano mai. Oggi siamo qui anche per celebrare un simbolo che rappresenta tutto questo: la panchina rossa che i due sodalizi hanno voluto donare alla nostra comunità. Questa panchina non è un arredo, non è semplicemente un oggetto: è un richiamo al valore immenso di quel dono che può trasformare una vita in difficoltà in una vita salvata".

Cronoteca

La terza benemerenza è stata consegnata a Marilena Di Bello e Rina Riboldi della Cronoteca.

"Concludiamo questa sezione con un riconoscimento speciale alla Cronoteca, che celebra quest’anno il suo decimo anniversario - ha concluso il sindaco - Dieci anni di scambi, di aiuti reciproci, di tempo donato e ricevuto. Dieci anni che testimoniano quanto un’idea semplice e potente possa trasformarsi in una risorsa fondamentale per la nostra comunità. La Cronoteca non è soltanto una banca del tempo: è un vero motore di solidarietà e socialità. Quando pensiamo alla Cronoteca, pensiamo a qualcosa che va oltre il valore pratico delle ore scambiate: pensiamo a relazioni, a fiducia, a quel senso di vicinato che spesso, purtroppo, rischiamo di perdere nella frenesia del mondo moderno".

Durante il pomeriggio di festa non poteva mancare la cerimonia di consegna delle borse di studio. A ritirare l’attestato tre brillantissimi studenti camparadesi: Sabrina Colombo, Margherita Piazza e Sergio Viganò.