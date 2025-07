Campione paralimpico in tour attraverso l'Irlanda

sfida estrema

L'impresa di Andrea Pusateri, protagonista assoluto della prima edizione di "Beyond Limits", l'evento ciclistico sponsorizzato da Rovagnati.

In tour attraverso l'Irlanda: l'impresa dell'atleta e campione paralimpico di Triuggio, Andrea Pusateri, protagonista assoluto dell'evento ciclistico Beyond Limits.

Campione paralimpico in tour

Terminata da poco l’avventura al Giro-E, Rovagnati prosegue la collaborazione al fianco dell’atleta paralimpico e campione del mondo Andrea Pusateri. La storica azienda, leader nel settore dei salumi, è stata lo sponsor ufficiale della prima edizione di Beyond Limits, l’evento ciclistico che si è svolto dal 15 giugno al 1° luglio 2025 in Irlanda, con il patrocinio del Ministro per le Disabilità, che ha visto come protagonista assoluto lo stesso Pusateri. Simbolo di resilienza e determinazione, in appena 16 giorni, Andrea ha percorso 2.700 chilometri attorno all’intera isola d’Irlanda, affrontando pioggia, vento e alcuni dei paesaggi più suggestivi del Paese. Un’impresa che va oltre la dimensione sportiva, trasformandosi in una potente testimonianza di coraggio, forza di volontà e capacità di superare ogni limite: i valori che guidano Andrea in ogni pedalata e che sono condivisi anche da Rovagnati.

Sponsor dell'evento l'azienda Rovagnati

"Siamo entusiasti di supportare un’impresa così straordinaria - dichiara Gabriele Rusconi, Direttore Generale e Board Member di Rovagnati - Beyond Limits è molto più di un evento sportivo: è un messaggio potente, che parla di inclusione, di sfide personali, di superamento dei limiti. È lo spirito che vogliamo condividere all’interno della nostra azienda e con tutta la comunità: credere nel valore del talento, valorizzare le diversità e trasformarle in una forza collettiva". "Sono felice e orgoglioso di avere avuto al mio fianco un’azienda come Rovagnati in questa avventura straordinaria. Il loro supporto va ben oltre la sponsorship: è un segnale concreto di fiducia e condivisione di valori fondamentali come l’inclusione, la determinazione e il superamento dei limiti. Insieme, pedaliamo verso un messaggio più grande dello sport” il commento di Andrea Pusateri.

Il progetto Beyond Limits

Andrea Pusateri, che pedala con una sola gamba, ha fatto della sua vita un esempio di resilienza. Da oltre 11 anni nella Nazionale Italiana di Paraciclismo, con una medaglia di bronzo al valore atletico, il titolo di campione del mondo e il riconoscimento di IronMan finisher, incarna l’essenza di chi non si arrende mai, dimostrando che ogni ostacolo può diventare una nuova partenza. Con il progetto Beyond Limits, Rovagnati rinnova e rafforza il proprio impegno concreto a favore dello sport, dell’inclusione e della valorizzazione delle persone. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso più ampio di responsabilità sociale, cuore pulsante del programma di sostenibilità dell’azienda, nel segno del “Buono fatto Bene”.

L'azienda Rovagnati

Nata nei primi anni ’40 da un’idea di Angelo Ferruccio Rovagnati e da suo figlio Paolo, attraverso continui miglioramenti a prodotti, processi e impianti, e importanti investimenti in innovazione di macchinari, metodi e soluzioni, Rovagnati è oggi leader tra le aziende italiane di produzione di salumi e riconosciuta a livello mondiale. Con un fatturato superiore a 335 milioni di euro e circa 1.200 lavoratori, è oggi presente in più di 20 Paesi in tutto il mondo. Il Gruppo gestisce, inoltre, sette allevamenti, tra strutture di proprietà e altre in soccida. I sei stabilimenti produttivi presenti in Italia sono specializzati per categoria, scelta che permette di garantire la qualità dei prodotti e l’attenzione ai processi (Biassono per il prosciutto cotto, Villasanta per gli affettati e gli stagionati brevi, Arcore per i piatti pronti, Felino e Sala Baganza per il prosciutto crudo, Faenza per la mortadella). Nel settembre 2021, l’azienda ha inaugurato un nuovo impianto produttivo a Vineland (US), dando così inizio a una nuova fase della sua storia all’estero, avviata già da alcuni anni con l’esportazione di prodotti. Il portafoglio brand è oggi articolato, grazie all’investimento costante sulle marche fatto nel tempo: si va dal tradizionale prodotto simbolo aziendale, il Gran Biscotto, alla premiumness di Borgo Rovagnati, dal posizionamento healthy di Snello e Naturals alla convenience de I Firmati, fino alle linee di piatti pronti come lo storico brand Panatine. L’eredità della storia dell’azienda si traduce costantemente nella ricerca di nuova visione e ogni giorno si mette in pratica l’idea del fondatore Paolo Rovagnati per cui «la qualità è la risposta a ogni domanda».

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 8 luglio 2025.