Campioni olimpici e paralimpici premiati dalla Regione: c'è anche Tortu

Riconoscimento

Il caratese ha vinto l'oro assieme ai compagni della staffetta 4x100, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Fausto Desalu.

Parata di campioni olimpici e paralimpici a Palazzo Lombardia. Il Presidente della Regione Attilio Fontana ha premiato 22 atleti lombardi che si sono distinti a Tokyo 2020, conquistando una medaglia, nel corso di una cerimonia emozionante a cui hanno partecipato, fra gli altri, anche Antonio Rossi, sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2020 e Grandi eventi, Alessandro Fermi, presidente del Consiglio Regionale della Lombardia e Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. In videocollegamento è intervenuto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

Campioni olimpici e paralimpici premiati dalla Regione. Fontana "Tributo doveroso"

"Proprio un anno fa - ha sottolineato il governatore Fontana - la Lombardia era dichiarata zona rossa con un provvedimento del ministro della Salute. Oggi invece, fortunatamente, siamo in un momento di festa, un'occasione in cui possiamo incontrarci ed essere tutti insieme per ringraziare questi atleti che ci hanno fatto emozionare. È un tributo doveroso: hanno fatto rinascere quella speranza che già c'era in tanti lombardi, ma che hanno ulteriormente alimentato e resa più concreta".

Malagò: "Lombardia prima Regione d'Italia nello sport"

"Ho risposto con entusiasmo - ha dichiarato il presidente Coni, Giovanni Malagò - alla chiamata del Governatore Fontana. Sportivamente la Lombardia è una vera e propria 'Regione-Stato', è di gran lunga la prima Regione d'Italia come contributo al medagliere azzurro. Non dimentico, poi, che la Lombardia, anche grazie ad Antonio Rossi, è stata determinata e determinante per realizzare e conquistare il progetto olimpico di Milano Cortina 2026".

C'è anche Tortu

Tra i 10 campioni olimpici premiati per i grandi risultati ottenuti alle Olimpiadi di Tokyo anche il caratese Filippo Tortu, che ha conquistato l'oro nella staffetta 4x100.

Ecco tutti gli altri premiati:

- Faustine Desalu Eseosa (Oro Staffetta 4x100m) - Atletica;

- Valentina Rodini (Oro Doppio Pesi Leggeri) - Canottaggio;

- Federica Cesarini (Oro Doppio Pesi Leggeri) - Canottaggio;

- Manfredi 'Mampe' Rizza (Argento Canoa - Velocità K1 200m) - Canoa;

- Vanessa Ferrari (Argento Corpo Libero e Quarto Posto Squadra) - Ginnastica artistica;

- Giorgia Bordignon (Argento Sollevamento Pesi 64Kg) - Pesi;

- Mauro Nespoli (Argento Individuale) - Tiro con l'arco;

- Lucilla Boari (Bronzo Individuale) - Tiro con l'arco;

- Federica Isola (Bronzo Spada a Squadre) - Scherma.

I campioni paralimpici premiati

Per i successi alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 sono stati premiati 12 campioni lombardi.

- Federico Bicelli (Bronzo 4x100 mista) - Nuoto;

- Giulia Terzi (Oro 100 SL- 4x100 SL, Argento 400 SL - 4x50 SL, Bronzo 50 farfalla) - Nuoto;

- Arianna Talamona (Argento 4x50 SL) - Nuoto;

- Federico Morlacchi (Bronzo 4x100 mista) - Nuoto;

- Alberto Amodeo (Argento 400 SL) - Nuoto;

- Simone Barlaam (Oro 50 SL, Argento 100 farfalla - 4x100 SL, Bronzo 4x100 mista) - Nuoto;

- Alessia Berra (Argento 100 farfalla) - Nuoto;

- Monica Boggioni (Bronzo 4x100 mista - 100 SL- 200 SL) - Nuoto; - Efrem Morelli (Quarto posto) - Nuoto;

- Fabrizio Cornegliani (Argento Cronometro) - Ciclismo;

- Oney Tapia (Bronzo getto del peso e lancio disco) - Atletica; - Andrea Liverani (Bronzo Carabina 50 metri) - Tiro a segno.

Alcune foto delle premiazioni di ieri a Palazzo Lombardia: