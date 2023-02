Cancro Primo Aiuto dona un ecografo e un elettrocardiografo ad Asst Brianza

La consegna simbolica all'ospedale San Pio XI di Desio: un importante lascito per Asst Brianza da parte di Cancro Primo Aiuto.

Donazioni importanti per Asst Brianza

Cancro Primo Aiuto Onlus è attiva da anni in prima linea a fianco di Regione Lombardia come supporto concreto per le strutture ospedaliere del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso iniziative e donazioni. Anche quest’anno, dunque, proseguono le collaborazioni con gli ospedali lombardi e, dopo la donazione di un ecografo all’Asst Lecco, arriva ora a Desio, con un altro importante lascito. Asst Brianza sarà dotata di un ecografo e un elettrocardiografo di ultima generazione, destinati all’ospedale San Pio XI di Desio, oltre che di una vettura adibita all’assistenza domiciliare, di 5000 mascherine FFP2 e di uno schermo Lcd per la sala d’attesa dell'Hospice, con sede a Giussano.

Per Cancro Primo Aiuto una prosecuzione di quanto già fatto

La consegna simbolica è avvenuta la mattina di venerdì 3 febbraio 2023 all'ospedale San Pio XI di Desio. I macchinari forniti garantiranno un approccio innovativo e integrato dei casi, dalla diagnostica al monitoraggio delle patologie tumorali. Al contempo, i materiali per l’hospice intendono offrire un sostegno a 360 gradi per i malati di cancro e le rispettive famiglie. Questa campagna è diretta prosecuzione delle diverse iniziative condotte da Cancro Primo Aiuto a partire dal 2020 in tutte le principali strutture della sanità pubblica (Asst Brianza, Asst Pavia, Irccs San Gerardo di Monza, Gom Niguarda) e si svilupperà costantemente anche nei prossimi mesi.

"Crediamo molto in questo progetto"

Afferma Flavio Ferrari, amministratore Delegato di Cancro Primo Aiuto: "Crediamo molto in questo progetto, Asst Brianza è la più grande struttura della Lombardia e l’ospedale di Desio necessita un supporto forte, stiamo

facendo di tutto per raggiungere questo obiettivo attraverso risposte concrete". Aggiunge il dottor Marco Trivelli, Direttore Generale Asst Brianza: "Siamo grati a Cancro Primo Aiuto per la donazione delle tecnologie. Il nostro rapporto con loro è consolidato: basti pensare alle diverse donazioni fatte nel tempo ai nostri ospedali e al suo straordinario supporto alla riqualificazione della viabilità di accesso al Pronto Soccorso di Desio, che ci impegniamo a sostenere ulteriormente e in modo deciso. Anche grazie alla collaborazione con Cancro Primo Aiuto possiamo immaginare la nostra offerta di salute sempre più innovativa".