Cantante insignita del Premio "Eccellenza Istituzionale Gold"

La cantante di Triuggio, Vanessa Mini, insignita del Premio "Eccellenza Istituzionale Gold" a Mondragone per gli straordinari traguardi musicali raggiunti e per il prestigio conferito all'Italia.

Premio "Eccellenza Istituzionale Gold"

Visibilmente commossa, la cantante Vanessa Mini ha ricevuto, dalle mani degli assessori e sindaci presenti, dopo l'Inno di Mameli il prestigioso riconoscimento "Premio Eccellenza Istituzionale Gold Venere Sinuessana 2023" conferitole dal Cavaliere Vincenzo Buffardi per gli straordinari traguardi musicali raggiunti e per il prestigio conferito all'Italia e alla Regione Campania per i suoi grandi successi. Ricordiamo che, lo stesso premio, è stato conferito, in passato, al soprano lirico italiano Katia Ricciarelli. Da oggi Vanessa Mini potrà fregiarsi del titolo meritatamente conquistato e che verrà, a breve, depositato alla Camera di Commercio. Con lei, sul palco della cena di gala, la mamma, il papà e l'inseparabile fratellino peloso Eolo (così Vanessa definisce il suo inseparabile Amico). Grazie a questo ambito riconoscimento istituzionale, si apre, per Vanessa un nuovo straordinario mondo artistico, ricco di impegni (Fotografo ufficiale dell'evento Pino Attanasio, autore degli scatti al nostro talento italiano).

Un talento italiano

L'artista Vanessa Mini studia pianoforte ma prima di dedicarsi alla musica si laurea come interprete e inizia a lavorare in molte trasmissioni televisive. Notata da Diego Dalla Palma lavora nel suo programma "Specialmente tu". In questo periodo viene scoperta la sua voce e con il musicista Pier Didoni arrangia molti brani inediti tra cui la colonna sonora del film "Ernest Hemingway" e, da quel momento, iniziano le sue esibizioni in giro per l'Europa. Canta a Montecarlo in occasione del Galà del World Star Football Match alla presenza del Principe Alberto di Monaco, poi a Genova alla Fiera internazionale della musica e in Svizzera insieme a Paolo Meneguzzi. Accetta un progetto discografico audace e stimolante, ricevendo riconoscimenti internazionali. "I rappresentanti istituzionali e l'associazione orgogliosi per il prestigio che dà alla Riviera Domitia, alla Campania e all'Italia, le conferiscono il riconoscimento di Eccellenza Gold". "Noi siamo ciò che lasciamo nel cuore degli altri".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 12 dicembre 2023.