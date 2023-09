Cantante sfilerà sul red carpet di Venezia

Sfilerà sul red carpet tra i divi di Hollywood. Un successo dietro l’altro per la cantante di Triuggio, Vanessa Mini, di ritorno da Los Angeles dove è risultata vincitrice degli InterContinental Music Awards.

Sfilerà sul red carpet

In agosto l’artista ha partecipato alle finali a Los Angeles salendo sul tetto d’Europa. Oltre a voci e artisti da ogni parte del mondo, il contest vanta anche una giuria di professionisti della musica che hanno scritto pezzi importanti per artisti di fama mondiale come Selena Gomez, Celin Dion e Ricky Martin. Il 27 agosto, in occasione dell’Award Ceremony, Mini è stata premiata per «Peace», il pezzo che l’ha portata in finale nella categoria «Europop». Il brano riprende le parole di Madre Teresa di Calcutta durante un incontro privato che l’artista ha avuto in Jugoslavia. Un inno alla pace e all’amore per dire stop alle guerre, rivolgendosi ai capi di Stato di tutto il mondo.

«Il successo - spiega Vanessa Mini - non deriva solo dalla voce, ma soprattutto dalla presenza scenica».

La cantante infatti rende le sue esibizioni dei veri e propri show, con ballerini e coreografie spettacolari.

Al Festival del Cinema di Venezia

Ma non è finita qui. Mercoledì 6 settembre l’artista parteciperà come protagonista al Red Carpet ufficiale del Festival del Cinema di Venezia 2023. Sfilerà con attori e cantanti americani e altri artisti emergenti provenienti da tutto il mondo.

«È un sogno che si avvera, ma ora bisogna alzare l’asticella» commenta.

Tutto è partito da un incontro particolare avvenuto nel 1999. «You should sing» sono le parole che Cher rivolse a Mini nel backstage dell’Ariston dove, durante una pausa dal lavoro, l’artista stava canticchiando una melodia. Da qui la spinta decisiva e l’inizio della sua carriera di cantante swing. Vanessa inizia a lavorare come interprete in vari programmi televisivi, incontrando personaggi come Aaron Smith in occasione del Monza Rock Festival e Letizia Casta al SanRemo Rock Festival del 1999, dove tutto ebbe inizio.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 5 settembre 2023.