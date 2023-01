Cantante swing a Casa Sanremo

Vanessa Mini è a Casa Sanremo 2023. La cantante triuggese presenterà, in anteprima, il nuovo singolo "Revenge" in uscita a marzo 2023, dopo la kermesse sanremese.

La storia di "Revenge" sembra tratta da un vero e proprio film made Usa. "Revenge" è nata "fatalmente" durante le riprese video per una campagna pubblicitaria - racconta la cantante - Eravamo in mare aperto per le riprese quando il cielo si è improvvisamente oscurato. Siamo stati letteralmente sorpresi da una violenta tempesta. Eravamo in balia di una forza inaudita e abbiamo sperimentato l'energia inarrestabile della donna più potente al mondo: madre natura. La notte non sono riuscita a chiudere occhio. Ero ancora spaventosamente affascinata da ciò che avevo avuto la fortuna di vivere e la notte stessa ho composto la musica".

La storia di "Revenge" ha subito suscitato l'interesse di noti distributori musicali. Una delle particolarità di questo brano è che è il secondo brano più corto al mondo, dopo "You Suffer". La brevità del brano è voluta: "Madre Natura ha impiegato pochi minuti per farci capire che non può garantire l'incolumità di chi non la rispetta - spiega l'artista - Questo straordinaria esperienza ha cambiato il mio modo di concepire la musica". Per volere della cantante, parte dei proventi verranno devoluti a un'associazione no profit per la ricostruzione dell'ecosistema marino delle Maldive".