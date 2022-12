Cantante swing vola in America

La cantante swing Vanessa Mini vola in California. E' semifinalista all'InterContinental Music Awards 2023 di Los Angeles.

Nata a Monza, Vanessa Mini abita a Triuggio. Ha sempre avuto la passione per le lingue che ha trasformato nel suo lavoro. Collaboratrice di Mediaset e interprete di Letizia Casta, un giorno stava canticchiando sul lavoro quando qualcuno, dietro le quinte, le ha posato una mano sulla spalla e le ha detto: "Dovresti cantare". Era Cher, cantante americana. "Così ho iniziato a studiare canto e per questo ringrazio anche la mia mamma che mi ha sempre spronata".

Il suo singolo Peace (Spc Sound Group Label) sbarca in America e conquista la semifinale all'InterContinental Music Awards in California. Non è ancora terminato il 2022 che il nuovo anno 2023 si preannuncia già ricco di emozioni. Il singolo Peace conquista meritatamente il grande traguardo delle semifinali americane. La giuria di Icma, composta dai guru della musica che hanno prodotto e scritto per artisti come Miley Cyrus, Selene Gomez, Bella Thorn, Westlife, Gloria Estefan, Celin Dion, Ricky Martin e molti artisti nominati ai Grammy, nonché aziende come Nbc, Warner Bros, Mtv, Netflix, Cbs e Sony hanno incluso "Peace" fra i semifinalisti dell'undicesima edizione americana.

Per Vanessa si tratta del primo grande traguardo internazionale. Con un brano e un'artista che continuano a mietere consensi e applausi su tutti i fronti. Per ulteriori sviluppi dovremo attendere luglio 2023. Una data non così lontana e l'intero staff è già al lavoro per un appuntamento senza precedenti.