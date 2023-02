Cantante swing tra i talenti di Sanremo

Si è esibita tra i talenti di Sanremo. La cantante triuggese Vanessa Mini ha portato a «Casa Sanremo» la sua nuova canzone «Revenge», la sua prima composizione musicale.

Tra i talenti di Sanremo

Il brano, nato dopo una tempesta, parla della vendetta di Madre Natura e del futuro che ci aspetta se l’umanità continuerà a sfidare la natura.

"Mi trovavo in Liguria per girare lo spot di un brand - racconta la cantante - Eravamo in mare aperto all’altezza di Portofino quando si è scatenata la tempesta. Sembrava la fine del mondo, un’esperienza paurosa e affascinante". La sera stessa è nata la prima bozza di "Revenge" che, dopo la presentazione a Sanremo, sarà disponibile online da inizio marzo. All’interno del brano i suoni della tempesta. Parte dei proventi verranno devoluti a all’associazione no-profit «Oceancy» che si occupa della ricostruzione dell’ecosistema marino delle Maldive.

Il brano inedito

"Il brano è piaciuto molto, soprattutto la musica - spiega la cantante - Il video sarà particolarmente shock". In giuria il maestro e direttore artistico Ciro Barbato. Come secondo brano Mini ha interpretato "Big Spender" di Shirley Bassey. Dopo l’esperienza di "Casa Sanremo" altri nuovi entusiasmanti eventi attendono la cantante triuggese: il 18 giugno si esibirà con il suo corpo di ballo sugli scalini della chiesa dei santi Pietro e Paolo di Roma in occasione della serata di apertura di Expo universale 2023. Un simbolico viaggio intorno al mondo. E per il secondo anno consecutivo la cantante riceverà il Premio "Venere Sinuessana" direttamente dal cavaliere Vincenzo Buffardi, presidente dell’associazione "Riviera Domitia", che ha ideato l’evento. La premiazione istituzionale avverrà a Mondragone. Un riconoscimento che nel 2021 è stato conferito alla grande artista Katia Ricciarelli. Si preannuncia dunque un anno ricco di impegni per l’artista triuggese.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 21 febbraio 2023.