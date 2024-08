Cantante triuggese al Festival del Cinema di Venezia

La cantante di Triuggio, Vanessa Mini, «special guest» al Festival del Cinema di Venezia 2024.

Al Festival del Cinema di Venezia

Reduce dal successo del singolo «Ave Fénix» negli Stati Uniti e nell'America Latina, Vanessa Mini sarà, per il secondo anno consecutivo, fra le star del «salotto delle celebrità». Con lei, sul famoso Red Carpet, tanti nomi illustri del cinema italiano e straniero. E da Venezia, Ave Fénix continua a macinare consensi internazionali. Pubblicizzato su oltre 1800 siti internazionali, inserito in oltre 100 top playlists Spotify, il singolo di Vanessa Mini raccoglie consensi anche dalla critica: "The singer's heartfelt vocal performance brings out the emotional depth of the song, creating a piece of music that is not just entertaining, but deeply moving" (cit. Us Press). "La sincera performance vocale del cantante fa emergere la profondità emotiva della canzone, creando un brano musicale che non è solo divertente, ma profondamente commovente".

I nuovi impegni della cantante

E già si pianificano i numerosi impegni di Vanessa Mini dopo il Festival del Cinema di Venezia, a partire dal suggestivo servizio fotografico che la vedrà protagonista davanti alla macchina fotografica del celebre fotografo internazionale Pino Attanasio. E poi, ancora, due premi, un altro festival, un nuovo brano. Vanessa Mini fa parte del circuito artistico «Lino Management Berlin».

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 settembre 2024.