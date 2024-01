Cantante triuggese premiata a Sanremo

La cantante di Triuggio, Vanessa Mini, premiata a Sanremo 2024. Anno nuovo, riconoscimento nuovo.

Premiata a Sanremo

Vanessa Mini inizia il 2024 alla grande, con un altro importantissimo riconoscimento nazionale che le verrà conferito in concomitanza con il Festival di Sanremo 2024. La cantante triuggese sarà protagonista del più importante ed esclusivo evento che apre la kermesse sanremese e che la vedrà protagonista il 7 e 8 febbraio. La serata Vip sarà condotta da Beppe Convertini e vedrà l'alternanza dei grandi della musica e della televisione italiana. Intanto fervono i preparativi anche per un altro grande progetto che uscirà subito dopo il Festival di Sanremo 2024: si tratta di "Ave Fénix", il primo progetto in lingua spagnola per la cantante triuggese, scritta a quattro mani con Carolina Iglesias e per il quale Vanessa ha già ricevuto proposte di collaborazioni internazionali.

Premio "Eccellenza Istituzionale Gold"

A dicembre la cantante è stata insignita del Premio "Eccellenza Istituzionale Gold" a Mondragone per gli straordinari traguardi musicali raggiunti e per il prestigio conferito all'Italia. Visibilmente commossa, l'artista ha ricevuto, dalle mani degli assessori e sindaci presenti, dopo l'Inno di Mameli il prestigioso riconoscimento "Premio Eccellenza Istituzionale Gold Venere Sinuessana 2023" conferitole dal Cavaliere Vincenzo Buffardi per gli straordinari traguardi musicali raggiunti e per il prestigio conferito all'Italia e alla Regione Campania per i suoi grandi successi. Ricordiamo che, lo stesso premio, è stato conferito, in passato, al soprano lirico italiano Katia Ricciarelli. Da oggi Vanessa Mini potrà fregiarsi del titolo meritatamente conquistato e che verrà, a breve, depositato alla Camera di Commercio.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 6 febbraio 2024.