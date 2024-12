Cantante triuggese riceve il disco di platino

Disco di platino per la cantante pluripremiata di Triuggio, Vanessa Mini, che arriva sul mercato statunitense con uno dei suoi singoli migliori.

Disco di platino

Vanessa Mini è una cantante e cantautrice pluripremiata residente a Triuggio. Di recente, ha raggiunto un traguardo davvero fantastico nella sua carriera con la sua musica. "La talentuosa artista ha ricevuto un disco di platino, un riconoscimento fantastico che segnala il successo della sua recente uscita, "Ave Fénix", che è arrivata al primo posto nelle classifiche statunitensi - si legge nel comunicato che annuncia l'importante riconoscimento - È davvero fantastico, soprattutto considerando che Vanessa ha lavorato così duramente per arrivare a questo punto e per esplorare costantemente nuovi stili ed espandere il suo pubblico. È un'artista dotata che sa cosa serve per fare musica con passione e integrità, e la sua coerenza ha sicuramente dato i suoi frutti. Come artista, è stata in grado di combinare grandi melodie con un'estetica di produzione incisiva che aggiunge potenza e fascino al suo sound. Questo riconoscimento è una testimonianza notevole del fatto che la musica di Vanessa sta riscuotendo un riconoscimento globale perché quando entri nel mercato statunitense, è essenzialmente una porta aperta per tutti gli altri posti".

"Ave Fenix"

"Questa è una potente dimostrazione di cosa significhi fare musica senza compromessi e con piena integrità artistica, pur mantenendo un'atmosfera accattivante - prosegue il comunicato - La sua ultima uscita, "Ave Fénix", ha raggiunto ben oltre 40.000 streaming solo su Spotify e la canzone continua ad andare avanti, raggiungendo sempre più persone. Vanessa è un'artista particolarmente interessante perché è molto versatile. Sebbene viva in Italia, la canzone è in realtà cantata in spagnolo, il che conferisce davvero un'atmosfera calda e unica al brano. C'è sempre un fattore "Caliente" nel cantare in spagnolo, specialmente quando si tratta di questo tipo di musica, e Vanessa è stata sicuramente in grado di attingere a quell'atmosfera senza soluzione di continuità. La parte strumentale presenta influenze elettroniche, specialmente nel ritmo della batteria. Le persone che amano la musica rap moderna riconosceranno immediatamente l'atmosfera. La batteria ha un'atmosfera in stile 808, specialmente nella grancassa e nei charleston, che sono molto nitidi e incisivi, tagliando il mix senza sopraffare il resto degli elementi. Anche le melodie di sottofondo sono molto belle, e mettono in mostra molti strati di atmosfera e armonia aggiuntiva, che si abbinano perfettamente alla voce".

La musica di Vanessa Mini

"La qualità della produzione della musica di Vanessa eleva davvero il suo sound a un livello completamente nuovo, fondendo elementi contemporanei con vibrazioni classiche e senza tempo. Il mix è meticolosamente realizzato per bilanciare le moderne texture elettroniche con le tradizionali sensibilità di scrittura di canzoni, creando un ampio paesaggio sonoro che si presta molto bene al suo stile vocale e alla sua visione. Dalla nitida incisività del beat all'atmosfera lussureggiante e stratificata degli sfondi melodici, ogni elemento è attentamente progettato per catturare gli ascoltatori. Questa fusione perfetta consente alla musica di Vanessa di distinguersi in un settore affollato, attraendo gli appassionati di produzione all'avanguardia pur mantenendo la profondità emotiva. Con tutto ciò in mente, non sorprende che Vanessa continui a ricevere premi per i suoi sforzi e che la sua musica stia diventando sempre più riconosciuta in patria e all'estero. Vanessa ha uno stile vocale davvero brillante e il suo sound è elaborato con gusto con alcuni effetti di intonazione e un bel riverbero che aggiunge più presenza alla sua performance. Ha un modo meraviglioso di agganciarsi al ritmo attraverso il suo fraseggio, oltre a permettere ai suoi testi di raccontare una storia e di connettersi con il pubblico a un livello molto più profondo. Questo è un esempio perfetto di cosa significhi essere una cantautrice moderna, che combina i classici tropi della creazione di canzoni con il fascino della strumentazione moderna e dell'elettronica, creando un tono veramente universale che risuonerà immediatamente con persone di ogni estrazione sociale. "Ave Fénix" è attualmente disponibile su Spotify e su molte delle migliori piattaforme di streaming digitale in circolazione".

