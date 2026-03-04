Cantieri in ritardo, le Poste di Renate e Triuggio riapriranno ad aprile

Gli uffici postali di Renate e Triuggio riapriranno ad aprile.

Lo ha comunicato in una nota l’ufficio Comunicazioni di Poste Italiane segnalando difficoltà legate ai cantieri per il rinnovo degli sportelli.

Progetto Polis, forniture di materiali in ritardo

La riapertura degli uffici postali di Renate sito in via Giovanni XXIII e di Triuggio in via Rimembranze, è stata quindi posticipata di un mese ed è prevista per il giorno 3 aprile per l’insorgere di problematiche legate alla fornitura dei materiali per il progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”, promosso dal Governo e realizzato da Poste Italiane, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dei servizi pubblici nei piccoli Comuni e migliorare l’accesso alle prestazioni della Pubblica Amministrazione.

Alla riapertura degli uffici, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici, di stato civile e sarà possibile presentare la richiesta di rilascio e rinnovo passaporti secondo quanto previsto dal progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei settemila Comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Attivi gli sportelli di Villa Raverio e di Sovico

Si ricorda che fino alla riapertura, i cittadini di Renate potranno continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Villa Raverio (Besana in Brianza) in via Boltraffio, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. Mentre i cittadini di Triuggio potranno rivolgersi all’ufficio postale di Sovico, ubicato in Piazza Garibaldi e aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35.