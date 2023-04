Capitan Ventosa all'Oasi di Birago, ecco perché

Capitan Ventosa ha fatto tappa all’Oasi di Birago, frazione di Lentate sul Seveso, per intervistare il 49enne Umberto Garofalo, psicologo seregnese e direttore della cooperativa sociale, sul delicatissimo tema del gioco d’azzardo patologico.

Capitan Ventosa all'Oasi di Birago

Una visita inaspettata e decisamente gradita, mercoledì 29 marzo 2023, per i disabili che lavorano nella struttura di via Cadorna, entusiasti dell’arrivo del noto personaggio televisivo di «Striscia la notizia», che hanno accolto con tanti sorrisi. Artefice di questa sorpresa il direttore dell’Oasi, Umberto Garofalo, che ci ha spiegato come è nata l’idea: «Ero stato contattato dal programma televisivo di Mediaset in quanto psicologo e psicoterapeuta socio dell’organizzazione no profit Vinciamo il gioco, che mette in atto iniziative volte a prevenire la pratica compulsiva del gioco d’azzardo. Volevano un mio contributo per un servizio sulla ludopatia che manderanno in onda prossimamente».

Ha intervistato Umberto Garofalo sul gioco d'azzardo patologico

E così Garofalo per l’intervista ha pensato di ospitare la troupe televisiva e «Capitan Ventosa» nella sede della cooperativa, «per fare contenti i miei ragazzi», sottolinea. Il contributo dello psicologo seregnese, direttore scientifico del centro clinico polispecialistico «AnimaLaMente» in via Cadore, era finalizzato a mettere in guardia le categorie più fragili dalle pubblicità accattivanti che spesso spuntano mentre si sta giocando con lo smartphone su app gratuite.

Attenzione alle pubblicità che rimandano a siti di gioco online

«Questi annunci, realizzati con colori e grafiche che attirano l’attenzione e inducono a cliccare, sono molto pericolose perché rimandano a siti online dove per giocare bisogna pagare e si può usufruire anche di particolari bonus, con il rischio di innescare meccanismi mentali che possono sfociare nel gioco d’azzardo patologico - spiega lo psicologo - “Striscia la notizia” vuole denunciare all’Agcom l’insidia nascosta in queste pubblicità, soprattutto quando appaiono ai soggetti più vulnerabili».