Capitanio: "Luxuria ospite di Marzo donna è un passo indietro inopportuno"

"Un passo indietro, un invito inopportuno".

Non si è fatta attendere la polemica dopo l'annuncio da parte dell'Amministrazione comunale di Vimercate del cartellone di eventi della rassegna "Marzo donna". A sollevare il caso è stato il deputato brianzolo della Lega, Massimiliano Capitanio.

Evento di punta della manifestazione sarà, il 2 marzo, una serata tenuta da Vladimir Luxuria sui temi della discriminazione di genere e delle pari opportunità.

"Ogni Comune è libero di scegliere di festeggiare le donne come meglio crede - si legge in una nota diffusa nella mattinata di oggi, sabato 19 febbraio, dal deputato della Lega - Prendendo come simbolo Vlamidir Luxuria, a Vimercate si è scelto ancora una volta di non fare un passo in avanti, di cercare la notizia, e questo soprattutto a danno di chi vorrebbe vivere in modo libero e normale la propria omosessualità, senza avere dita e riflettori puntati contro. Come è evidente a tutti, la bocciatura della Legge Zan non ha causato nessun terremoto, se non il fatto positivo di aver messo fine a violente contrapposizioni ideologiche. Spero che questa inopportuna scelta non privi di attenzione le altre lodevoli iniziative di Marzo Donna".