«Credere nel bambino che sognava ieri formerà l’uomo che sarà domani». Si mescolano passione, ambizione e un pizzico di sogni nella canzone «Il tuo riparo», scritta e prodotta da SerJo, pseudonimo di Sergio Inzerillo, appuntato scelto qualifica speciale dei Carabinieri.

Carabiniere e cantautore per solidarietà

Da due anni e mezzo è in servizio come operatore della Centrale operativa della Compagnia di piazza Prealpi a Seregno, dopo l’attività nella Stazione locale (dal 2006). Il cantautore 41enne, di origini palermitane, da anni risiede a Cantù. Con una grande passione per la musica fin dall’età di 13 anni, suona chitarra, pianoforte, armonica e saxofono ed è al debutto nel mercato discografico.

«Mia figlia Aurora, che ha 9 anni, mi ha spinto a incidere il primo singolo - spiega SerJo - Anche lei si è appassionata alla musica e ha realizzato la copertina del disco. Devo ringraziare anche l’Arma, in cui ho trovato supporto per questa avventura».

Un brano autobiografico

Il brano, dopo un intenso anno di lavoro, è in gran parte autobiografico. Racchiude diverse chiavi di lettura, «un po’ come una scarpa che sia comoda e indossabile da tutti», e lancia il messaggio dell’amore per se stessi e per i propri progetti, nel rapporto di coppia e con gli amici: «Amare prima di essere amati, pronti a stendere una mano, ad abbracciare e condividere proprio come un riparo per chi ne ha bisogno, senza che lo debba chiedere e senza volere nulla in cambio».

Nel brano - pubblicato l’11 marzo e presentato nei giorni scorsi al Feel di San Salvatore - il Carabiniere-cantautore richiama l’importanza di condividere del «buon tempo insieme», dopo l’esperienza difficile della pandemia e, come genitore in prima linea, lancia un messaggio:

«Penso che non ci sia cosa più bella che poter far crescere oggi un bambino con la consapevolezza di essere forte medicina per gli altri e per se stessi, affinché anche i sogni, in un clima fertile, possano divenire consapevoli ambizioni».

L’attività musicale di SerJo si affianca a quella dell’appuntato scelto («per me è una missione»), ma entrambe si muovono dalla stessa passione:

«Bisogna emozionarsi per fare emozionare gli altri, anche nel lavoro. E dietro a una divisa c’è sempre una persona che vuole dare sicurezza a chi ne ha bisogno».

Gli incassi a "Insieme per Fily"

Gli incassi della canzone di SerJo, già al lavoro per produrne altre, saranno devoluti alla onlus «Insieme per Fily», l’associazione fondata nel 2018 dai genitori del promettente calciatore Filippo Finocchio di Misinto, mancato a soli 15 anni a causa di un osteosarcoma.

(nella foto di copertina SerJo, pseudonimo di Sergio Inzerillo, al Feel)