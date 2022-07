Carate Brianza, ad agosto sospesa la sosta a disco orario

Sosta libera, senza obbligo di esporre il disco orario a Carate Brianza negli stalli regolamentati a tempo.

Carate, niente disco

Per tutto il mese di agosto - da lunedì 1 a mercoledì 31 agosto - tutte le aree di sosta del comune di Carate Brianza regolate attraverso la disciplina della «zona disco» vengono modificate in aree di sosta «libere».

A definirlo, come ogni anno, l’ordinanza firmata dal responsabile della Polizia locale, Alberto Viganò e pubblicata all'Albo pretorio.

La sospensione è stata adottata in considerazione del fatto che «nel mese di agosto il volume di traffico diminuisce e viene quindi a mancare la necessità di garantire stalli di sosta sufficienti per tutti i veicoli tramite la rotazione delle soste». La sosta con disco riprenderà regolarmente a partire dal primo di settembre.