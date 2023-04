Carate Brianza, cantieri e disagi sulle strade dopo Pasqua

Prenderanno il via subito dopo Pasqua a Carate Brianza i lavori di asfaltatura delle strade che mesi fa furono oggetto di interventi per la posa della nuova rete idrica.

Asfaltature a Carate Brianza

I cantieri saranno operativi a partire da martedì 11 aprile in via Solferino, per proseguire poi in via Donizetti e in tutta la via Olimpia nei giorni successivi e fino a fine mese con inevitabili disagi alla circolazione stradale.

«L’intervento di ripristino del manto stradale fa seguito ai lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica realizzati da Brianzacque e del decorso del relativo periodo di assestamento degli scavi», come hanno spiegato il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian e l’assessore ai Lavori pubblici, l'architetto Barbara Baroncelli in una nota congiunta diramata la scorsa settimana.

In via Solferino saranno circa 2.200 i metri quadrati interessati dal ripristino con scarifica e formazione del tappeto oltre al rifacimento della segnaletica stradale. Più consistente la posa del nuovo asfalto in via Donizetti e in tutta la via Olimpia.

Ecco le limitazioni alla circolazione

In via Solferino si renderà necessario la chiusura della strada con divieto di transito a auto e pedoni, dall’11 al 15 aprile in orario lavorativo, dalle 7 alle 18 del pomeriggio. In via Donizetti, nel tratto tra via Battisti e via Custoza e poi in via Olimpia, invece, verrà istituito il senso unico alternato (con divieto di sosta) fino al 29 aprile.