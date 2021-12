Carate Brianza, il Comune premia il presepe più bello

Tradizioni

Il concorso fotografico dedicato alla Natività è riservato ai cittadini residenti. Iscrizioni fino al 17 dicembre.

A Carate Brianza torna il concorso fotografico dedicato ai presepi.

Aperto a tutti i cittadini di Carate Brianza

Al fine di tutelare tradizioni e identità culturali, il Comune di Carate Brianza indice un concorso fotografico dal nome “Il presepe caratese 2021”, con l’obiettivo di premiare i presepi più belli realizzati dai caratesi in occasione del Natale. Al concorso possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini di Carate Brianza. Il concorso è rivolto a due categorie di partecipanti.

La prima riservata a bambini e ragazzi fino a 14 anni; la seconda riservata invece a ragazzi dai 15 anni e agli adulti.

Due categorie e premi

Per ognuna delle due categorie di partecipanti saranno premiati dal Comune di Carate Brianza i tre presepi più belli e un ulteriore presepe per la sua particolarità. I vincitori del concorso per la categoria "Bambini e ragazzi fino a 14 anni” verranno premiati con una pergamena e con un omaggio natalizio, mentre i vincitori della categoria adulti riceveranno una pergamena e una targa.

I partecipanti al concorso fotografico dovranno indicare nell’e-mail (indirizzata a concorsopresepi@comune.caratebrianza.mb.it) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico (dei genitori in caso di minorenne), luogo e data in cui la foto è stata scattata, titolo e breve descrizione del significato dell’opera, oltre a riportare all’interno dell’e-mail la seguente frase “Autorizzo la pubblicazione della foto inviata per il concorso fotografico e concedo, avendone titolo, piena liberatoria al Comune di Carate Brianza per l’utilizzo delle foto inviate in concorso”.

In mancanza di queste specifiche le foto non saranno accettate. E' richiesta la presentazione di due fotografie: una del presepe e una che ritragga il presepe e il suo autore. Le immagini dovranno essere salvate in formato jpeg.

I partecipanti, pur restando titolari delle fotografie, devono garantire la titolarità e originalità dei contenuti e attestare che le foto inviate siano libere da vincoli e in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore. Non saranno ammesse al concorso le fotografie i cui contenuti siano esplicitamente lesivi o aventi carattere commerciale.

Le fotografie dovranno essere inviate via e-mail entro il 17 dicembre.