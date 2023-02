Carate, camion contromano distrugge muro di cinta e auto

Traffico in tilt e strade chiuse a Carate Brianza per un camion che ha imboccato via Maroncelli contromano abbattendo un muro di cinta e danneggiato un'auto posteggiata.

Camion incastrato a Carate Brianza

L'incidente si è verificato questa mattina, giovedì 2 febbraio, poco dopo le 7 in via Maroncelli a Carate Brianza. Per cause ancora non note, il conducente di un grosso camion ha imboccato la strada contromano provenendo da via Gaetano Donizetti. Giunto all'intersezione tra via Maroncelli e via Pellico, il camionista ha provato ad andare oltre fino a quando si è reso conto di non riuscire più a proseguire. A quel punto avrebbe iniziato una difficilissima manovra per tornare indietro, ma nella retromarcia ha abbattuto una grossa porzione del muro di conta del "castello", la proprietà all'angolo tra le due vie e parte del muro di un'altra abitazione.

Nella manovra è rimasta danneggiata anche una "Fiat Punto" vecchio modello che era posteggiata lungo il margine della strada. Il veicolo, agganciato dal grosso camion, è stato pesantemente danneggiato nella parte destra.

Sul posto Polizia locale e Carabinieri

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina e gli agenti della Polizia locale, che hanno chiuso l'accesso da via Cusani durante le operazioni di soccorso al "bisonte" incastrato. La strada è stata liberata dopo quasi un'ora. Il conducente del camion, accompagnato in retromarcia scortato dai Vigili urbani, rischia una multa salatissima.