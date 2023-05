Carate, fiume Lambro ingrossato: rinviata la gara delle paperelle

E' stata ufficialmente rinviata a domenica 4 giugno la manifestazione “Agliate Cup” in programma a Carate Brianza per domenica 28 maggio.

A Carate la prima edizione di Agliate Cup

Gli organizzatori della manifestazione benefica lo hanno comunicato nelle scorse ore con una nota al Comune.

Il motivo? Le condizioni del fiume Lambro ancora molto ingrossato per la pioggia caduta abbondantemente nei giorni scorsi e le condizioni meteo che non garantiscono assenza di ulteriori precipitazioni nel fine settimana, per non mettere a rischio operatori che devono agire in acqua..

Fondi per l'Emilia Romagna

Di qui la decisione di posticipare quindi di una settimana l'evento che si svolgerà a Carate Brianza, con partenza dal ponte sul Lambro di Agliate, nel pomeriggio di domenica 4 giugno. La prima edizione di "Agliate Cup”, con la sfida tra simpatiche paperelle artificiali chiamate a “nuotare” sul fiume raccoglierà fondi da destinare alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione.