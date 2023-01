Carate, orari e numeri dell'Ambulatorio medico temporaneo

Da lunedì 9 gennaio, verrà attivato a Carate Brianza l’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) per far fronte alla carenza di medici dopo il pensionamento a fine anno dei dottori Carmen Motta e Stefano Calderini.

L'Amt al Poliambulatorio dell'ospedale di Carate Brianza

Nell'impossibilità di reperire medici disponibili come titolari d'ambito o come incaricati provvisori, l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza in collaborazione con Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Brianza e l'Amministrazione comunale è corsa ai ripari dando avvio all’Ambulatorio medico temporaneo che garantirà agli assistiti tutte le prestazioni sanitarie di assistenza primaria. L'Amt ha sede presso al primo piano del Poliambulatorio del presidio ospedaliero di Carate Brianza in via Mosè Bianchi. L’accesso all’ambulatorio è possibile solo su appuntamento; pertanto per prenotare la visita o per interloquire con il medico di turno occorre telefonare al numero 338-4714157 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: amt.carate@ats-brianza.it

Il mercoledì in Municipio

Gli orari dell’ambulatorio e la reperibilità telefonica saranno disponibili mensilmente sul sito di Ats Brianza e sui canali di informazione dell’Amministrazione comunale di Carate Brianza. Per il mese di gennaio i tre medici in servizio (il responsabile Vincenzo Panebianco coadiuvato dall’équipe dei colleghi Alberto Astengo e della dottoressa Di Gifico saranno presenti giovedì 12, venerdì 13, lunedì 16, martedì 17, giovedì 19, venerdì 20, lunedì 23, martedì 24, giovedì 26, venerdì 27, lunedì 30 e martedì 31 gennaio dalle ore 15 alle 19, ad eccezione di martedì 24 (con orario dalle 9 alle 13).

Si precisa che l'Ambulatorio temporaneo ogni mercoledì del mese, dalle 9 alle ore 13, (mercoledì 11, 18 e 25 gennaio) è attivo presso il Municipio di Carate Brianza, negli appositi spazi dedicati in via Silvio Pellico 1 messi a disposizione dal Comune.

Per accedere all’ambulatorio è necessario portare con sé i tesserini relativi alle esenzioni e i piani terapeutici dei farmaci soggetti a tale modalità prescrittiva.