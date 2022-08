Carate, sindaco e assessore sposi: pubblicate le nozze

Il sindaco di Carate Brianza sposerà l’assessore di Lissone: le nozze sono state pubblicate nei giorni scorsi all’Albo pretorio.

Matrimonio Carate-Lissone

Prima della partenza per le vacanze estive in Versilia a Forte dei Marmi, il sindaco Luca Veggian e la futura moglie, Carolina Minotti, fresca di nomina ad assessore nella Giunta di centrodestra a Lissone, hanno «ufficializzato» la loro intenzione di convolare a nozze, così come previsto dalla Legge.

Martedì 2 agosto in Municipio è stata registrata la pubblicazione di matrimonio ovvero il procedimento con il quale l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del rito, pubblicizzando, con l'affissione all'Albo pretorio (per otto giorni interi, ndr) l'intenzione degli sposi.

Entrambi esponenti di Forza Italia, Veggian, 38 anni compiuti lo scorso 2 luglio e Minotti, classe 1995, studentessa di Giurisprudenza alla Statale di Milano ormai prossima alla laurea con una tesi in Diritto Parlamentare, si diranno «sì» il prossimo 22 settembre nella basilica dei santi Pietro e Paolo di Agliate, frazione dove il primo cittadino eletto nel 2018 alla guida della città, è nato e ha poi frequentato da ragazzino l’oratorio.

La proposta di matrimonio un anno fa a dicembre 2021, in un giorno speciale, quello del primo anniversario di fidanzamento che il primo cittadino aveva scelto di festeggiare ancora in Versilia, luogo del cuore della fidanzata, Carolina Minotti, sulla spiaggia di Forte dei Marmi, dove la coppia ha trascorso tanti momenti insieme nel corso di quest’anno durante i momenti di pausa dagli impegni.