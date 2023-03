Carate, tre piccole ballerine di scena alla Scala

Tre piccole allieve della scuola di danza I.M.Art di Carate Brianza saranno di scena alla Scala.

Da Carate alla Scala di Milano

L’emozione di poter calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano è un sogno per chiunque inizi a studiare danza classica. Non è per nulla semplice poterlo fare, in molti ci provano, e in pochissimi ce la fanno.

Invece tre piccole, anzi piccolissime allieve di I.M.Art, la scuola cdi Carate Brianza fondata dieci anni fa da Isabella Meregalli a breve lo faranno.

Hanno solo 7 anni

Mia Palumbo, Vittoria Schicchi, Eleonora Riva, compagne di corso di 7 anni, hanno sostenuto una selezione e sono state scelte per la produzione «Andrea Chénier» - opera lirica di Umberto Giordano ispirata alla vita del poeta francese all'epoca della rivoluzione francese - con la regia di Mario Martone e con le coreografie di Daniela Schiavone. Le tre piccole danzatrici saranno così impegnate per due mesi (da aprile a maggio) tra prove e ben sette spettacoli.

Sarà sicuramente un periodo molto intenso per loro, dove conciliare scuola, prove, lezioni in I.M.Art, la preparazione del galà di fine anno e l’esame da sostenere per il Bac (Ballet &art certification) con i docenti e primi ballerini del Teatro alla Scala.