Carlo Alberto Tersalvi è il nuovo Direttore Medico dell'Ospedale di Desio

Carlo Alberto Tersalvi è il nuovo Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Desio. In verità si tratta di un ritorno: Tersalvi aveva già svolto, infatti, lo stesso ruolo nel 2016 e, prima ancora, tra il Marzo del 2008 e il Febbraio del 2011.

Tersalvi è stato in precedenza Direttore Sanitario, tra l’altro, presso l’ATS di Bergamo e l’ASST Sette Laghi a Varese. È specializzato in Ortopedia e Traumatologia e in Igiene e Medicina Preventiva. Tra i suoi impegni, in passato, anche la direzione di un progetto di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri in un distretto del Nord dell’Uganda, in Africa.

I pazienti Covid in ospedale

Riguardo al presidio desiano proprio questa mattina abbiamo pubblicato gli ultimi dati relativi all'emergenza Covid in ospedale. Un'emergenza che, fortunatamente, si sta smorzando sempre più. Al momento infatti sono solo otto i pazienti ricoverati nella struttura mentre si è svuotato completamento il reparto di Terapia Intensiva.

