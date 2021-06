Ospedale di Desio: si svuota la terapia intensiva, otto i ricoverati per Covid

Solo otto pazienti ricoverati per Covid all'ospedale di Desio all'inizio della settimana, nessuno in terapia intensiva. E anche i numeri dei contagi in città sono in netto calo.

Si svuota la terapia intensiva, otto i ricoverati per Covid

Sempre meno il numero dei contagiati per il Covid. La media settimanale dei positivi a Desio è scesa ulteriormente. Si attesta a 1,13 casi al giorno. Passando, invece, alla statistica, sono 4004 i positivi dall’inizio della seconda ondata della pandemia. I casi che si sono negativizzati sono 3902, mentre gli attualmente positivi sono 34. Nell’ultima settimana non ci sono stati altri decessi in città, questi restano 68.

"Dati rassicuranti, ma bisogna continuare a seguire le regole"

"I numeri dei contagiati sono sempre più bassi - ha specificato il sindaco, Roberto Corti - Sono dati assolutamente rassicuranti; mi auguro, però, che non cali la tensione, che i cittadini continuino a vaccinarsi e a seguire le regole, per evitare che i numeri tornino a salire". Intanto, in ospedale sono rimasti solo otto degenti per Covid, nessun ricoverato in terapia intensiva, né con il Cpap e nessun paziente in attesa del ricovero al Pronto soccorso.