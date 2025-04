Carlo Moscatelli si è presentato: "Desio è stata tradita e abbandonata. Insieme voltiamo pagina"

"Desio è stata tradita. Desio è stata abbandonata. Desio è stata sacrificata sull’altare degli interessi personali. Noi oggi siamo qui per chiudere una stagione di malgoverno, in cui la nostra città è stata maltrattata, messa da parte per logiche di potere che nulla hanno a che fare con il bene comune. Noi vogliamo cambiare tutto questo.". Si è presentato così Carlo Moscatelli, candidato sindaco alle prossime Elezioni comunali a Desio per la coalizione che riunisce Partito democratico, Polo civico (Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio) e Italia Viva.

Il candidato sindaco di Polo civico, Pd e Italia Viva: "Abbiamo un progetto innovativo per Desio"

Gremita la sala della Pro Desio per il debutto del candidato sindaco del Centrosinistra. Carlo Moscatelli, presidente della Cooperativa Pro Desio, "che si occupa di housing sociale", già candidato sindaco nel 2005 alla guida di una coalizione che riuniva Margherita e Ds, con un impegno nelle Acli e nel sociale, in una conferenza, che ha aperto ufficialmente la campagna elettorale, si è presentato alla città. Intorno a lui grande entusiasmo e la volontà di sostenere "un nuovo progetto per Desio". "Non ho più fatto politica attiva, ma sono sempre stato attento a quel che succedeva in città - ha rimarcato - Ora mi candido a sindaco per restituire a Desio dignità, cura, visione. Lo faccio con una squadra forte e unita di cui fanno parte Partito democratico, Polo Civico (Desio Viva, Desio Libera, Insieme per Desio) e Italia Viva. Insieme vogliamo voltare pagina e cominciare un nuovo percorso per Desio, perché negli ultimi tre anni abbiamo visto il nostro territorio trascurato. Per questo sento la responsabilità di prendercene cura".

"La candidatura di Carlo, che ha una storia di impegno e servizio per la nostra città, segna l'inizio di un percorso che punta al rilancio di Desio dopo tre anni di governo del Centrodestra che ha lasciato segni evidenti nel nostro territorio", il messaggio delle liste che lo sostengono.

"Vogliamo rimettere Desio in piedi con competenza, impegno e passione"

Vicesindaco sarà Jennifer Moro (Pd). "una donna capace e determinata, pronta a costruire con me una Desio migliore", ha puntualizzato Moscatelli. Moro ha ringraziato i consiglieri della maggioranza dell'ex sindaco, Simone Gargiulo, "che hanno trovato il coraggio di sfiduciarlo" e ha messo in chiaro, replicando alla Sinistra: "La nostra è una formazione di Centrosinistra, con un progetto innovativo per Desio". Da questo punto di vista Moscatelli ha evidenziato: "Se i cittadini ci daranno la loro fiducia, dal primo giorno lavoreremo per riprendere le questioni lasciate in sospeso, Pedemontana, metrotranvia. Punteremo sull'innovazione, vogliamo dare un nuovo volto al centro, intervenire sul centro sportivo. Vogliamo che nessuno resti indietro. Ogni persona, ogni famiglia, deve sentirsi al centro delle politiche locali. Partiamo da qui: aree verdi dimenticate, strade e palestre in degrado, quartieri trascurati. Io ci metto la faccia, insieme ci mettiamo il cuore. Vogliamo rimettere Desio in piedi con competenza, impegno e passione". Infine, l'appello ai desiani: "Chiunque voglia dare una mano in questa campagna elettorale mi contatti".