Carnate: ancora rimandato il progetto di riqualificazione del cavalcavia della stazione

Questo cavalcavia non s’ha da fare. O almeno non senza contributi da parte della Regione. Parafrasando il Manzoni, è questa la decisione confermata dall’Amministrazione di Carnate, che con l’ultima variazione di bilancio (approvata mercoledì sera dal Consiglio comunale) ha stralciato l’intervento di riqualificazione del sovrappasso della stazione di via Matteotti.

Carnate: ancora rimandato il progetto di riqualificazione del cavalcavia

Un progetto da 425mila euro che era stato presentato dal precedente Esecutivo a un bando regionale, ma che, è notizia di poche settimane fa, non ha ottenuto i finanziamenti inizialmente sperati.

"Il piano d’intervento era entrato in graduatoria, ma in una posizione tale da non godere subito dei contributi - spiega il capogruppo di maggioranza, Mauro Spialtini - Inizialmente la Regione aveva ipotizzato che avrebbero assegnato nuovi fondi, ma purtroppo così non è stato. Da qui la decisione di rimandare i lavori. Ci tengo comunque a precisare che allo stato attuale non sussistono pericoli per quanto riguarda la tenuta e la solidità della struttura in sé".

L'intervento

L’intervento, ricordiamo, prevedeva la totale sistemazione del sovrappasso che versa ormai in condizioni critiche. Non tanto a livello strutturale (in tempi recenti erano anche stati eseguiti tutte le verifiche del caso), ma quanto più "estetico".

"Con il tesoretto a disposizione abbiamo deciso di intervenire su altri fronti che a nostro avviso era maggiormente prioritari per mettere a norma gli edifici comunali - prosegue il capogruppo - In totale parliamo di circa 595mila euro".

