Festa a Carnate nella giornata di ieri, mercoledì 28 giugno: nel campo da calcio del Centro sportivo, la comunità musulmana si è riunita per celebrare il sacrificio di Abramo. Presenti anche l'assessore alla Cultura Mario Riva e il parroco don Adelio Molteni.

Carnate: la comunità musulmana celebra il sacrificio di Abramo

A 70 giorni dalla fine del Ramadan, mese del digiuno, più di un centinaio di musulmani si sono ritrovati al campo da calcio ieri mattina molto presto, per pregare e celebrare il sacrificio di Abramo, una delle festività più sentite dalla comunità islamica. La festa, denominata "Eid Al Adha", che in italiano si traduce come "festa del sacrificio", ha l'obiettivo di celebrare l'evento coranico del sacrificio di Abramo, che risparmiò il figlio Isacco e incontrò finalmente Dio.

Le celebrazioni

Dopo i festeggiamenti di circa due mesi fa al Centro culturale in via Dante, per la fine del Ramadan a cui aveva partecipato anche il sindaco Rossella Maggiolini, questa volta il tempo è stato dalla loro parte e i fedeli hanno potuto finalmente recitare tutti insieme all'aperto. Non poteva di certo mancare l'Imam Reda Afify, che ha nuovamente guidato la preghiera accanto al parroco don Adelio, dando ancora una volta grande dimostrazione di unità, comunione e solidarietà.

Il bello di essere uniti

L'assessore Riva ha voluto ricordare quanto sia importante celebrare insieme eventi di questo genere, che portano unità e insegnamenti:

"Ancora una volta abbiamo dimostrato quanto siamo uniti. Come per la scorsa occasione siamo stati in grado di sentirci anche noi, carnatesi, parte di una cultura e di una religione diversa dalla nostra. Ma è proprio questo il bello: stare insieme, essere uniti e farlo perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare dalle persone che ci circondano".