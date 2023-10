Carnate: la Lega chiede al Prefetto i militari in stazione

La Lega spinge per avere i militari in Stazione a Carnate. Proprio in queste ore il capogruppo del Carroccio in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, ha inoltrato al Prefetto di Monza una richiesta ufficiale per attivare un presidio dell’esercito nei pressi dello scalo ferroviario come già accade in altre parti della Brianza.

La Lega spinge per i Militari in stazione

Un appello che arriva a pochi giorni di distanza da nuovi episodi di violenza verificatisi proprio nel quartiere più sensibile del territorio: durante uno di questi, un anziano è anche finito in ospedale dopo essere stato malmenato da un cittadino (di Bernareggio) nordafricano successivamente identificato e fermato dai Carabinieri.

"Il quartiere Stazione di Carnate non deve essere il “far west” e per questo ho scritto al Prefetto di Monza per valutare possibili soluzioni finalizzate, all’interno dell’operazione “Strade sicure”, all’impiego di una parte dei militari delle Forze Armate, assegnate lo scorso 1 settembre al territorio di Monza e Brianza, anche nella stazione ferroviaria di Carnate così come già in essere in quelle di Monza, Lissone e Seregno. Sono ormai troppi gli episodi di violenza, aggressioni, spaccio e risse tra extracomunitari finiti spesso con il trasporto in ospedale delle vittime. Non ultimo quello ai danni di un anziano preso a pugni da uno straniero all’interno della propria auto parcheggiata. A questo si uniscono poi le innumerevoli azioni che vedono spesso il danneggiamento del patrimonio pubblico e di quello di Rfi e Trenord".

"Combattere il degrado e la delinquenza"

Nei giorni scorsi, ricordiamo, l’Amministrazione comunale aveva anche annunciato l’intenzione di attivare controlli e pattugliamenti più assidui da parte degli agenti della Polizia locale in coordinamento con i Carabinieri. Ora la richiesta ufficiale di Corbetta che rilancia quanto già proposto nelle scorse settimane: